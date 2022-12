Pistoia | entrano in casa e rubano le ceneri di Manuel | “Erano l’unica cosa che ci restava di lui”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una banda di ladri ha svaligiato un appartamento portando via anche ledel figlio della coppia deceduto quattro anni fa. I malviventi si sono introdotti in una abitazione a Candeglia – in provincia di– e hanno portato via un’urna di ottone, non avendo trovato altro di valore. All’interno di quell’urna c’leL'articolo proviene da Leggilo.org.

