Pirlo col telecomando! Tiro da non credere

Tuttosport

Andreae la sua classe infinita: il tecnico del Karagumruk riceve palla in allenamento e da posizione impossibile insacca: guardare per ......del tetto di 60 euro entro il quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare transazionipos ... Ildelle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario aperitivo, le ... Retroscena Pirlo: aveva quasi firmato con il Real Madrid. E sulla Juventus… Pirlo svela: «Ero vicino al Real Madrid, poi è cambiato tutto». Le parole dell’ex Juve sul suo possibile trasferimento Pirlo a Four Two Two ha fatto una rivelazione sul suo possibile trasferimento al ...Mihajlovic è stato uno dei migliori al mondo nel battere le punizioni: il suo modo di colpire il pallone analizzato al video, ma le "lezioni" ai suoi giocatori al termine dell'allenamento... non aveva ...