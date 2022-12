Perché Blinken ha parlato di Covid con Wang Yi

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il Segretario di Stato statunitense, Antony, e l’omologo cinese,Yi, hanno tenuto un colloquio telefonico giovedì. È interessante notare come le due cancellerie intendano in maniera diversa la priorità da assegnare ai vari dossier discussi. In particolare, per Washington gli obiettivi primari sono la cooperazione in campo ambientale e, soprattutto, il contenimento dell’epidemia da-19 che sta nuovamente flagellando la Cina. Durante la telefonata la parte statunitense ha sottolineato come la trasparenza sia la base per la convivenza pacifica della comunità internazionale. Un monito in ricordo della gestione dell’epidemia da parte di Pechino nel 2019-2020, quando la cosa venne nascosta al mondo finché non esplose. Come cattivo segno, la versione cinese dell’incontro non menziona iltra le ...