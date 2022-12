TGCOM

... nei pressi del Centro culturale curdo Ahmet - Kaya, situato al 16 di rue d'Enghien a(... Al Monde, una commerciante di rue d'Enghien ha detto di aver sentito 'tra i sette e gli ottodi ...Killer attaccò campo migranti con una sciabola, era uscito dal carcere il 12 dicembre L'autore della sparatoria in rue d'Enghien, nel cuore di, ha precedenti giudiziari. Secondo informazioni ... Parigi, colpi d'arma da fuoco in strada in pieno centro: tre morti e quattro feriti | Fermato un uomo di 69 anni Un pensionato con precedenti ha iniziato a sparare vicino un centro culturale curdo nel decimo arrondissement. È stato fermato dalle forze dell'ordine che ora cercano di capire se c'è un legame con la ...Spari in rue d'Enghien, nel decimo arrondissement. La polizia ha bloccato un rancese di 69 anni che ha precedenti giudiziari. Secondo ...