Museo Bartali La corsa è già partita ' Un sogno che diventa realtà' - Cronaca - lanazione it

La gara a tappe più famosa del mondo renderà omaggio a 'Ginettaccio', passando da Ponte a Ema. Il direttore Bresci incontenibile: 'Possiamo diventare un punto di riferimento per il ...Ai due campionissimi toscani è stata dedicata la tappa Firenze - Rimini, con il passaggio davanti ala Ponte a Ema, la località che ha dato i natali al grande scalatore. Per concludere ... Museo Bartali La corsa è già partita "Un sogno che diventa realtà" La gara a tappe più famosa del mondo renderà omaggio a ’Ginettaccio’, passando da Ponte a Ema. Il direttore Bresci incontenibile: "Possiamo diventare un punto di riferimento per il ciclismo" ...Diventare soci vuol dire entrare in una grande famiglia unita dalla passione per la bici e sostenere tante iniziative. C'è anche l'ex ciclista Stefano Zanini tra i nuovi tesserati ...