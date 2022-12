Liquidi in bagaglio a mano | in arrivo nuove regole per chi viaggia in aereo

ilmessaggero.it

I passeggeri che trasportanonela mano sono attualmente limitati a contenitori di capacità non superiore a 100 ml. I contenitori devono essere mostrati al personale di sicurezza in ...I passeggeri che trasportanonela mano sono attualmente limitati a contenitori di capacità non superiore a 100 ml . I contenitori devono essere mostrati al personale di sicurezza in ... Stop al divieto di liquidi in aereo nel bagaglio a mano, nuovo dispositivo per i controlli Grazie a uno scanner 3D sarà possibile un'immagine più chiara del contenuto di una borsa. Questo agevolerà i controlli ...Giugno 2024. È questa la scadenza fissata in Gran Bretagna per aggiornare i body scanner negli aeroporti e consentire ai passeggeri di portare in aereo i liquidi del bagaglio a mano.