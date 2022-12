La roadmap di Enel per la decarbonizzazione convalidata da SBTi in linea con l' obiettivo climatico di 1 | 5°

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ... che rappresenta il primo quadro di riferimento al mondo per la definizione di obiettivi net - zero aziendali incon la scienza del clima.

Industria Italiana

Ladiper la decarbonizzazione verrà implementata attraverso la promozione di un modello di business sostenibile lungo l'intera catena del valore. In tale contesto, il Gruppo sta ...... analisi che indirizza lo sviluppo di unadi sostenibilità. Fase 2: individuazione e implementazione : in seguito alla fase di monitoraggio preliminare,X individua e implementa le ... Sbti convalida la roadmap di Enel per la decarbonizzazione Produciamo energia pulita da fonti rinnovabili Offrire soluzioni innovative per migliorare la vita delle persone Acceleriamo l'elettrificazione dei consumi attraverso lo sviluppo della mobilità elettr ...L’impegno di Enel nel contrastare il cambiamento climatico ha raggiunto un nuovo traguardo storico: la validazione della sua roadmap per la decarbonizzazione da parte della Science Based Target Initia ...