Kate Middleton brilla con la giacca da 455 euro e ignora Harry e Meghan Markle

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 dicembre 2022)torna in pubblico e parla per la prima volta dopo la terribile serie di. La Principessa del Galles indossa la perfettadi Natale, firmata Self-Portrait, da 455. Nemmeno una parola sui Sussex che vengono completamenteti mentre celebra le tradizioni natalizie in ricordo della Regina Elisabetta. Aè stato affidato anche quest’anno il compito di guidare gli eventi legati al Natale, in modo particolare il concerto che sarà trasmesso sulla tv britannica la sera della vigilia. Per la Famiglia Reale queste Feste sono molto particolari. Per la prima volta non sarà con loro la Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Per questo Lady ...