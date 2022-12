Gli orsi polari canadesi stanno scomparendo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Continuano a morire in gran numero glinella Baia di Hudson occidentale del Canada, ai confini meridionali dell’Artico,. E’ quanto emerge da uno studio della University of Alberta. I ricercatori hanno effettuato un’indagine nella Baia per via aerea nel 2021 e hanno stimato che ci fossero 618, rispetto agli 842 del 2016, anno dell’ultima indagine. Dagli anni ’80, il numero dinella regione è diminuito di quasi il 50%, hanno rilevato gli autori. A causa del riscaldamento del clima, il ghiaccio, essenziale per la loro sopravvivenza, sta letteralmente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenpress

' Con questa misura - spiega - si danno alle Regionistrumenti per intervenire a tutela della sicurezza dei cittadini, chi parla di danni verso, lupi, uccelli e fauna protetta non ha la più ...... che ha fatto la sua prima comparsa in Sherk , sarà davvero accattivante e il Gatto constivali ... Tra mille avventure proveranno a riportare la felicità nella Terra degliTERAMO. I reparti di Pediatria dei principali ospedali abruzzesi, ma anche il Centro Regionale Fibrosi cistica di Atri, hanno ricevuto in questi giorni in dono degli orsetti in gesso ceramico dipinti ...Genova - La Wolfsoniana di Genova Nervi presenta, dal 25 novembre 2022 al 26 marzo 2023 (con orario da martedì a domenica: 11-17), la mostra Le stanze delle meraviglie. I vetri dipinti di Dady Or ...