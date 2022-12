“GF Vip 7” | la concorrente senza freni su Putin | pubblico sotto choc

(Di venerdì 23 dicembre 2022) News Tv. Dana Saber ha fatto un’affermazione suche ha stupito tutti i fan del GF Vip. In primis sono rimastiparole Attilio Romita e Sarah Altobello, che si trovavano in giardino con lei a parlare. “, lo amo“, ha detto la. Sarah subito ha mostrato imbarazzo in volto e sia lei che Attilio hanno fatto di tutto per cambiare argomento. “GF Vip”, Dana Saber su, ciò che ha detto è scioccante Lasi sta subito facendo notare al Grande Fratello Vip. Dopo essersi inimicata mezza casa, discutendo prima con Patrizia Rossetti e Nicole Murgia e poi con Milena Miconi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, Dana è riuscita con una frase a sconvolgere i suoi coinquilini e sicuramente anche ilda casa. Si trovava in giardini con ...

Trend-online.com

Le liti con le concorrenti Nelle ultime ore al GFDana Saber ha avuto alcune accese discussioni ...tanti si sono scagliati contro la produzione del reality show per averla scelta come. ...Luca Onestini al centro delle critiche di Luciano Punzo, exdel GfLuca Onestini è undi questa attuale edizione del Grande fratello. Pare che in queste ore a parlare ... Chi è Davide Donadei, il nuovo concorrente del GF Vip ed ex ... Nel mirino è finita una concorrente in particolare. Di chi si tratta Nelle ultime ore, una donna si è appostata dietro le mura della Casa del GF VIP 7 e, megafono alla mano, ha lanciato a suon di ...Dana Saber ha fatto alcune dichiarazioni destinate a far discutere sul presidente russo Vladimir Putin. Al GF Vip Dana Saber continua a far parlare di sé e questa volta la modella ha fatto discutere p ...