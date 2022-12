Agenzia ANSA

Prosegue il crollo del prezzo del: ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, il future con consegna a gennaio ha chiuso l'ultima seduta della settimana in calo del 9% a 82 euro al Megawattora, ampiamente sotto quota 88 ......il pilastro dell'industria petrolifera e del, soprattutto nel settore upstream, dove le preoccupazioni per la sicurezza del personale e la sicurezza operativa sono maggiori',Fernandes. Gas: conclude in caduta a 82 euro al Megawattora - Economia Prosegue il crollo del prezzo del gas: ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, il future con consegna a gennaio ha chiuso l'ultima seduta della settimana in calo del 9% a 82 euro al Megawat ...Crollo del prezzo del gas al Ttf di Amsterdam, che raggiunge i livelli pre invasione dell'Ucraina. Bruxelles non sembra temere le minacce russe ...