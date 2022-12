Fabbrica di chip in Germania per TSMC. Tutti i dettagli

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., l’azienda fondata da Morris Chang e da una capitalizzazione borsistica vicina ai 570 miliardi di euro (la prima in Asia), sta considerando di ampliare il suo business in Europa nel segmento foundry., il più grande produttore diper conto terzi al mondo, è infatti in colloqui avanzati con potenziali partner e clienti europei per valutare un nuovo investimento sul continente. Si tratta di un passo avanti concreto, dopo che alcuni rumors avevano diffuso scetticismo sul reale interesse delmaker taiwanese di investire in Europa, considerando la crisi energetica in atto e le difficoltà macroeconomiche dovute alla guerra in Ucraina che rischiano di creare un solco tra Usa e Ue. Mark Liu, presidente di, aveva inoltre dichiarato a giugno di quest’anno, durante ...

