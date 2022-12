Delfini | giocattoli e sorrisi | il Natale di Zoomarine per i bimbi meno fortunati

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma – Arriva “La seconda vita dei”, una raccolta solidale ideata per aiutare i bambiniin occasione delle festività, che si propone anche di responsabilizzare ulteriormente le famiglie rispetto al valore del riciclo creativo e di acquisti in linea con la fascia d’età del proprio figlio per evitare qualsiasi genere di rischio durante la fase gioco. E’ la proposta del parcoche ha deciso di lanciare un evento del cuore dal 26 al 30 dicembre. Giornate speciali durante le quali i visitatori potranno lasciarenuovi usati, ma in buone condizioni, e ricevere a loro volta in dono un tour educazionale con i.La raccoltasarà destinata all’ Emporio Solidale CRI Pomezia (progetto attivo da anni sul territorio, per ...