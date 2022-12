Covid e influenza | news Sono 137 599 i contagi dell' ultima settimana | 798 vittime LIVE

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ancora in discesa i nuovi casi di positività, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento. (+11%): 1.019.362 tamponi con una variazione di -6,8% rispetto alla precedente rilevazione. Tasso di positività al 13,5% con una variazione di -2,5%. In discesa l'indice di trasmissibilità con un Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 0,91 nel periodo 30 novembre-13 dicembre, in calo rispetto a sette giorni prima e sotto la soglia epidemica

la Repubblica

Ha molto più senso dire alle persone di stare con la mascherina se hanno sintomi dio altro'. Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive ...Quindi ilnon è diventato come un'"In parte: da un punto di vista empirico lo è da tempo, dal punto di vista scientifico non è così semplice. L'stagionale è già entrata in ... Covid, australiana, sinciziale e gli altri: ecco i virus dell'inverno che incombono sul Natale È in discesa l’indice di trasmissibilità del Coronavirus nel nostro Paese. Anche questa settimana, i contagi sono in calo ...Influenza e covid insieme rappresentano una delle peggiori infezioni che gli italiani stanno sperimentando in questo periodo natalizio. I sintomi sono ...