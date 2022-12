C' è vita oltre la Terra? I risultati di uno studio su Saturno e i suoi satelliti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Per un biologo come me, uno dei temi più affascinanti è quello dell’esistenza disu mondi diversi dal nostro. Molto sappiamo delle condizioni in cui la biochimica che osserviamo sul nostro pianeta può funzionare; per questo, uno dei punti di partenza più promettente per l’astrobiologia consiste nella ricerca di ambienti extraterrestri che mostrano quelle condizioni. Avvolto da uno spesso guscio di ghiaccio, Encelado, un satellite di, è un ottimo candidato per ospitare potenzialmentealiena. Secondo un nuovocondotto dai ricercatori dell'Università dell'Arizona potremmo riuscire a ottenere informazioni sulla sua presenza attraverso una sonda orbitante, senza atre su Encelado. Tra il 2005 e il 2017, la sonda Cassini della Nasa ha esplorato i complessi anelli e le lune di ...