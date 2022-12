Belgio | camion resta in panne sui binari Il treno non riesce a fermarsi | l’impatto violento – Il video

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Unè rimasto bloccato sulle rotaie di un passaggio a livello finché è sopraggiunto unche ha centrato in pieno il tir distruggendolo. Succede nel comune di Ardooie, nelle Fiandre Occidentali. La scena è stata ripresa e sta circolando sui social. Ilmostra i disperati tentativi dei tecnici per spostare il, che si sono però rivelati inutili. A seguito del, ilha continuato la corsa, ma ha deragliato. Non risultano vittime, al momento, ma quattro passeggeri hanno riportato ferite lievi. A causa dello scontro le autorità hanno sospeso i servizi tra la città di Deinze e il comune di Lichtervelde. December 22, 2022 su Open Leggi anche: Scontro tra treni dopo un passaggio con il semaforo rosso in Croazia: 3 morti e 11 feriti Panico nel ...

Open

Il video mostra i disperati tentativi dei tecnici per spostare il, che si sono però rivelati inutili. A seguito dell'impatto, il treno ha continuato la corsa, ma ha deragliato. Non risultano ...È successo di nuovo nel comune di Ardooie, nelle Fiandre Occidentali, dove un treno si è schiantato contro unrimasto sul passaggio a livello con il motore in avaria. I vari tentativi di ... Belgio, camion resta in panne sui binari. Il treno non riesce a ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Le immagini dello schianto: il tir è distrutto mentre il treno con 90 passeggeri a bordo è deragliato. Quattro persone hanno riportato ferite lievi ...