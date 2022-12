Antonella Clerici dalla parte di Lorenzo e Selvaggia dopo Ballando con le stelle

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A poche orefinale dicon lesi hanno un paio di certezze: vedremo unaLucarelli con il dente molto avvelenato, ma soprattutto con la libertà di poter dire quello che vuole, ancor di più rispetto alle puntate precedenti, visto che il suo fidanzato non è più in gara. La giornalista, a poche orefinalissima dicon leaver letto una lunga intervista di Milly Carlucci che non si è schierata, neppure in questa fase, da nessunae non ha mai preso le difese di, neppure di fronte a insulti e altro, ha deciso forse di smettere di aspettare e di iniziare a dire quello che per settimane non ha detto. La difesa diè per se stessa ...