TGCOM

Leggi Anchechiude un tour da record da 700mila presenze e... non finisce qui 'Ogni volta, una canzone autobiografica, intima e introspettiva - scrive Arturo Bertusi, regista e direttore artistico, ...Bologna è terra di nascita o di adozione di tanti cantanti (Dalla, Morandi,, Guccini e gli Stadio potrebbero essere solo l'inizio di un lungo elenco), che hanno scritto brani meravigliosi. Vasco Rossi lancia il video di "Ogni Volta" dopo 40 anni Il 2022 sta per concludersi, e i suoi dodici mesi quasi trascorsi posso dirsi di diritto entrati negli annali di storia per sempre. La luce in fondo al tunnel della Pandemia (insieme ..."Ogni volta, una canzone autobiografica, intima e introspettiva - scrive Arturo Bertusi, regista e direttore artistico, parole che Vasco Rossi rilancia sui suoi social - un affresco impressionistico d ...