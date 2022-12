Pensioni 2023 | news | Inps | da gennaio aumenti 7 | 3% | le tabelle

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dal primolesaranno rivalutate del 7,3%. A chi spettano gli? L’ha pubblicato la circolare – con le– per fare chiarezza sugli importi che verranno versati a partire dal 3. L’Istituto ricorda che per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro). Per i pensionati il cui trattamentostico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio ...