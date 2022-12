Nino e Francesca trovati morti in Inghilterra | chi erano i due fidanzati messinesi | la loro vita a distanza tra dediche social e sogni

ilmessaggero.it

Leggi anche > Due fidanzati italiani uccisi in Inghilterra,trovati morti in casa: fermato un 21enne La macabra scoperta I loro corpi, privi di vita, sono stati trovati da alcuni ...A trovare i corpi disono stati alcuni amici. Come riporta la Bbc, un uomo di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio ed è ancora in custodia della polizia britannica. Le ... Fidanzati italiani morti in casa in Inghilterra, Nino e Francesca erano scomparsi. Fermato un 21enne, la poliz Per la morte dei due fidanzati ventenni è in stato di fermo un giovane di 21 anni con l’accusa di omicidio. Da due giorni le due vittime non rispondevano alle chiamate dei genitori. Nino Calabrò lavor ...Francesca Di Dio, di Montagnareale, e Nino Calabrò, di Barcellona Pozzo di Gotto, stavano insieme dal settembre 2019. Lui aveva ...