Nba 2022 2023 | Cavs con una “statement win” sui Bucks | cadono ancora i Celtics

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Come di consueto la notte tra il mercoledì e il giovedì è sempre, insieme al venerdì, una delle due più ricche della settimana in quanto a numero di incontri in programma per l’NBA. Nella Eastern Conference continua il periodo buio dei Boston, che all’intervallo sono sotto di ventotto contro gli Indiana Pacers e nonostante una rimonta messa a segno negli ultimi 24? non riescono nell’impresa di recuperare. Al TD Garden passano i Pacers grazie ai 33 punti del solito Haliburton. Sia iche idevono iniziare a guardarsi alle spalle, perché gli inseguitori arrivano in massa. Primi tra tutti i Cleveland Cavaliers, che con i 36 di Donovan Mitchell superano 114-106 proprio Antetokoumpo – al quale non bastano 45 punti e 14 rimbalzi – e compagni, portandosi ad una sola gara di ...

Eurosport IT

Tra i giocatori in attività solo tre superstarsono riusciti nell'impresa di segnare almeno 50 punti sul campo dei New York Knicks, 'the world's most famous arena'. E nella storia di Toronto a tagliare il traguardo dei 50 punti in una singola ...Il cecchino più temibile del Baskonia è però Markus Howard, che segna ben 15.5 punti a partita: per il giocatore classe 1992, che ha disputato un paio di stagioni anche intra le fila dei Denver ... NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. L'assist tra le gambe di ... Come di consueto la notte italiana tra il mercoledì e il giovedì è sempre una delle due più ricche della settimana in quanto a partite per l'NBA 2022/2023.Brooklyn passeggia su Golden State (senza Curry e Thompson. I Nets si impongono 143-113 (23 punti di Durant). Momentaccio per i Warriors (15-18 il record stagionale). Grazie ad un super Banchero (23 p ...