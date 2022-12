Napoli | le ultime su Lozano | Zielinski | Kim e Rrahmani

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Iltorna al lavoro. Dopo la pesante sconfitta in amichevole con il Lille, questa mattina la squadra di Spalletti si è ritrovata sul rettangolo verde per l’allenamento mattutino. All’orizzonte il ritorno post sosta con la fondamentale trasferta di San Siro con l’Inter. Di seguito il report ufficiale dopo la seduta odierna: Sono rientrati tutti i nazionali impegnati al Mondiale., Olivera e Anguissa hanno fatto allenamento completo col gruppo.e Kim, che hanno disputato gli ottavi di finale, hanno svolto lavoro personalizzato.ha svolto seduta col gruppo. Allenamento personalizzato in palestra per Demme. Sirigu ha svolto lavoro personalizzato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

