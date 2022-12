Fidanzati italiani trovati morti in casa in Inghilterra | Nino e Francesca erano scomparsi da 2 giorni Fermato un 21enne

leggo.it

Duesono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di Thornaby - on - Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire. Nino Calabró e Francesca Di Dio , insieme ...Messina. Due corpi senza vita sono stati trovati un'abitazione di Thornaby - on - Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del NorthYorkshire. Le vittime sono due. Si tratta di Nino Calabró e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. Avevano poco più di 20 anni e si trovavano in Inghilterra per lavoro. Lui aveva trovato ... Due fidanzati italiani uccisi in Inghilterra, Nino e Francesca trovati morti in casa: fermato un 21enne Due fidanzati italiani sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del NorthYorkshire. Nino Calabró e ...Si tratta di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, fidanzati, entrambi originari della provincia di Messina, erano in un appartamento nel Nord Yorkshire. Sotto torchio un 21enne ...