La Gazzetta dello Sport

Giorgio, un binomio indissolubile. Da quel 13 dicembre 2005, la sua prima (e sola) vittoria in uno slalom italiano e l'ultima volta di un azzurro vittorioso sulla mitica 3Tre, la pista delle ...L'Italia non vince a Madonna didal 2005 , quando trionfò Giorgio. Da ricordare anche le tre affermazioni di Alberto Tomba nel 1987, 1988 e 1995: altri tempi, purtroppo. Dopo il ... Campiglio, Rocca fa le carte: "Sul Canalone vinci se dai gas. Credo in Vinatzer” La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 si prepara per l’ultimo appuntamento prima delle meritate vacanze di Natale. Dopo il filotto di gare tra Val Gardena e Alta Badia, il Circo Bianco è ...