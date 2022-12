Calcio | Polonia | non rinnovato il contratto del ct Michniewicz

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Varsavia, 22 dic. - (Adnkronos) - La Federpolacca (Pzpn) ha annunciato che ildel commissario tecnico Czes?awnon sarà. Pertanto dall'1 gennaio 2023 la panchina resterà vacante. La Federpolacca ha anche reso noto che inizierà a breve la selezione per il nuovo commissario tecnico, che "dovrà migliorare l'immagine della Nazionale e ricostruire la fiducia dei tifosi"., 52 anni, era in carica dal 31 gennaio, in tempo per giocare la partita di playoff con la Svezia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, dove per la prima volta in 32 anni laè riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale.

Agenzia ANSA

Unache in Qatar pur conquistando un posto tra le migliori sedici non ha dato l'impressione di esprimere un bel. E quindi dal dal 1 gennaio 2023 avrà un nuovo allenatore....e alle anche dovuti alle tante ore che devo passare in pullman quando ci spostiamo dallaai ... Come si vive in Ucraina e come si può giocare aLucescu racconta. "Con la paura. Ti guardi ... Polonia: Michniewicz lascia, a gennaio arriverà un nuovo ct - Calcio Varsavia, 22 dic. – (Adnkronos) – La Federcalcio polacca (Pzpn) ha annunciato che il contratto del commissario tecnico Czeslaw Michniewicz non sarà rinnovato. Pertanto dall’1 gennaio 2023 la panchina ...(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Finisce dopo poco meno di un anno l'era di Czeslaw Michniewicz alla guida dalle Polonia. Il contratto del ct, come annuncia su Twitter la Federcalcio, non verrà rinnovato e dun ...