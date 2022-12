Atlético | Simeone | “Joao Felix? Qui nessuno è indispensabile” | VIDEO

UEFA.com

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Arenteiro - Atletico Madrid , valida per i trentaduesimi di finale della Copa del Rey 2022/2023. Torna in campo la squadra didopo una prima parte di stagione tutt'altro che semplice. Almeno sulla carta l'impegno di Coppa non dovrebbe essere dei più complicati, contro una compagine che milita nella quarta divisione ...sul futuro di Joao Felix all'Atletico: "Nadie es imprescindibile". Luis Suárez sul periodo al Liverpool e sulla sfida del suo Atlético ad ...