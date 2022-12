Amici 22 | Chi È Il Cantante Tommy Dali!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)22:Dali è uno dei concorrenti più amati e chiacchierati della ventiduesima edizione, ma ha già avuto una carriera in passato, anche ricca di collaborazioni… Tra i concorrenti in gara ad22 c’è Tommaso Daliani, conosciuto con il suo nome d’arteDali. Quest’ultimo ha affrontato una serie di provvedimenti disciplinari dopo aver fatto delle infrazioni, ma è anche uno dei cantautori più apprezzati della classe di quest’anno. Soprattutto i suoi testi sono stati molto graditi dal pubblico e non solo. Ma ci sono molte cose da sapere su di lui, in merito anche alla sua carriera passata.22: chi èDali e tutto sulla sua carriera passata!Dali, il cui vero nome è Tommaso Daliani, è uno dei concorrenti di questa ventiduesima edizione di ...