Amichevole 2022 | la Roma batte 3-0 il Waalwijk | Abraham | El Shaarawy e Zaniolo in gol

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La3-0 il RKCnella terza e ultimain Algarve. Ad Albufeira decidono le reti di, Elin un test che ha visto la formazione dell’Eredivisie fallire un rigore nel finale. Dal 1? Mourinho schiera Pellegrini, reduce da una contusione alla tibia contro il Casa Pia, ma non Smalling, anche lui uscito malconcio contro i portoghesi. Si rivede dall’inizio, che dopo 2? ha già un gol a referto: l’ex Chelsea si libera in dribbling di un raddoppio in marcatura e chiude il triangolo con Elprima di superare il portiere Pereira con un tiro morbido al volo. All’8? però i giallorossi rischiano di subire l’1-1: Jozefzoon si presenta a tu per tu con Rui Patricio ma calcia alto. La ...

Oltre diecimila persone hanno raggiunto oggi Reggio Calabria per assistere all'tra le due squadre allenate dai fratelli Inzaghi, la prima volta dell'Inter allo stadio Granillo dopo 14 anni.TORINO - Venerdì 23 dicembre, alle ore 14.30, allo Stadio Grande Torino ecco l'del Toro contro la Cremonese. Partita di notevole rilevanza per Antonio Sanabria e Pietro Pellegri che devono dimostrare al tecnico Ivan Juric di essere ancora in grado di segnare qualche ... Napoli-Lille 1-4: secondo ko consecutivo in amichevole per gli azzurri, gol della bandiera firmato Raspadori (ANSA) - ROMA, 22 DIC - La Juventus ha battuto in amichevole i croati del Rijeka, la squadra di Fiume, nella seconda amichevole di questo fine 2022. Ha deciso il match disputato sul terreno ...La Juve scalda i motori in vista del debutto in campionato contro la Cremonese, e batte il Rijeka in amichevole allo Stadium con una zampata di Kean a un quarto d’ora dalla fine. Si rivedono ...