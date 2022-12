Video | Deschamps | la rabbia del c t all' intervallo della finale

La Gazzetta dello Sport

'Sapete qual è la differenza tra loro e noi Loro stanno giocando una c... di finale e voi no!'. Duro sfogo del ct della Francia, Didier Deschamps, nel corso dell'intervallo del match contro l'Argentina, valido per l'assegnazione della Coppa del Mondo durante i Mondiali in Qatar. L'allenatore transalpino, rivolgendosi ai propri giocatori, ha mostrato rabbia e frustrazione per la prestazione della sua squadra nel primo tempo della finale.