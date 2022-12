Tennis | L’Équipe stronca Sinner | “2022 deludente | si è fermato”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Ha solo 21 anni ed è al 15esimo posto nel mondo. Ed è un grande risultato. Ma aveva iniziato iltra i primi 10 e sembrava un giovane che avrebbe ribaltato tutto sul suo cammino. Così precoce, così potente, così concentrato”. Ma “l’anno è passato, con il cambio di allenatore e l’abbandono della struttura del paternalistico Ricardo Piatti, e tutto è rimasto relativamente fermo rispetto alle aspettative“. Così scrivesu Janniknel suo consueto bilancio riguardo l’annotico che si appresta a concludersi. L’autorevole quotidiano d’Oltralpe ha riconosciuto all’altoatesino qualche attenuante legata ai problemi fisici, ma ciò non è bastato per evitare la palma di delusione più grande del. “Dopo i suoi quattro titoli nel 2021 -si legge –,ha alzato la ...

IlNapolista

... Jannik Sinner ONLY ITALY È Jannik Sinner la delusione numero uno del 2022 di. Almeno così scrive'Equipe . Sinner ha iniziato la stagione tra i primi 10 del Ranking Atp ma poi è scivolato ...Particolarmente sorprendente, ha rivelato, quella firmata da dall'ex rivale Michael Stich con cui ha condiviso'oro olimpico a Barcellona '92 in doppio. I due non erano certo grandi amici nei loro ... Sinner è la delusione numero uno del 2022 di tennis, firmato L ...