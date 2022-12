Slitta il rientro di Davide Faraoni?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) –è alle prese con una lesione muscolare al retto femorale che gli ha impedito di giocare ai livelli a cui aveva abituato i propri fantallenatori nella prima parte di stagione. Secondo le ultime dichiarazioni di Zaffaroni,potrebbe tornare in campo contro il Torino, cioè alla seconda partita prevista dopo ildalla sosta Mondiali, ma la situazione sarebbe in realtà tutta da verificare. Ilpotrebbe infattire ancora, i guai fisici non sembrano dare tregua al giocatore del Verona. Per questo motivo non è da escludere che il suoeffettivo possa avvenire non prima di febbraio. Lo stop potrebbe essere ancora lungo: una brutta notizia per chi, ad inizio anno, ha puntato sulle qualità di uno degli esterni ...