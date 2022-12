Secondo quanto emerso da un sondaggio | la Gen Z tende a fidarsi più di TikTok che dei medici

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)uncondotto su 2 mila persone statunitensi rilasciato all’inizio di questo mese da CharityRx, un’azienda che permette di acquistare dei prodotti farmaceutici a prezzi scontati, un terzo delle persone appartenenti alla Gen Z consultaper ottenere consigli e informazioni riguardanti la salute e il 44% consulta YouTube prima di rivolgersi al proprio medico. LEGGI ANCHE >può sensibilizzare sull’ADHD, ma non ci si può affidare ad un social per tutelare la propria salute mentale La Gen Zpiù diche deidal, un cittadino statunitense su cinque consultaquando ha un ...

Cointelegraph Italia

...i player che vogliono scalare il mercato dell'embedded insurance che attualmente vale 1.800 miliardi di dollari a livello globale con un potenziale di crescita del 60% in pochi anni...Commenta per primo I Mondiali disputati da Alexis Mac Allister hanno attirato l'attenzione di alcune big europee.scrive AS , sul 23enne argentino del Brighton è sorto l'interesse di Atletico Madrid ed Arsenal . Secondo quanto riferito, Core Scientific presenterà istanza di ... Secondo quanto riportato Hoopshype, c'è la convinzione tra gli executives della NBA che Kristaps Porzingis possa decidere al termine della stagione di non ...Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l'Olympique Marsiglia è molto vicino a Nicolas Raskin, centrocampista ventunenne che non vuole prolungare il suo contratto con lo Standard ...