Sara Manfuso scomparsa dai radar del GF VIP torna in tv

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nel primo mese di Grande Fratello VIP è successo un po’ di tutto. La settima edizione non è iniziata nel migliore dei modi tra squalifiche e ritiri. Tra questi, anche quello diche ha deciso di lasciare la casa del GF VIP 7, per motivi personali. Non ha avuto modo di spiegarsi a dire il vero, visto che la sola occasione che le è stata concessa in tv, l’ha in qualche modo sprecata. Già perchè dopo il suo ritiro, era stata “accolta” nello studio del Grande fratello VIP 7 da Signorini, per avere modo di chiarire il suo punto di vista ma ne era nata una discussione durante la quale, l’opinionista, era stata invitata a lasciare lo studio. Da quel momento, è stata cancellata dal mondo del GF VIP e non l’abbiamo vista neppure tanto nei salotti in cui di solito, era protagonista. Ma a piccoli passi, la, è ...