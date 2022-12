Ricette dei farmaci | possibile stop per la versione digitale inviata per e-mail o via Whatsapp e sms

la Repubblica

Tutti prima o poi hanno dovuto fare i conti con la grafiapropri medici: le vignette e i meme si sprecano, così come le battute sui farmacisti, a oggi gli ...tracciati dai medici sulle. ...Una storia particolare è quella"biscotti del soldato", che divennero l'emblema del Corpo d'Armata australiano e neozelandese e contribuirono a ricordare l'importanza dellelocali per le ... Ricette dei medicinali, da gennaio stop alla prescrizione via mail o messaggio. Medici e farmacisti: "Vogliam… ITALIA - I medici italiani contro lo stop alla ricetta elettronica dall'1 gennaio 2023. A fine anno dovrebbe scadere la norma che consente l'utilizzo di ricette inviate via email o WhatsApp per il rit ...La misura, introdotta con l'emergenza Covid, scade il 31 dicembre. I medici si augurano una proroga, ma il problema è a monte: la ricetta elettronica è attualmente in uso soltanto in alcune regioni d' ...