Pelé in ospedale | condizioni peggiorano | problemi a reni e cuore

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Peggiorando ledi salute di, 82 anni, ricoverato all’Albert Einstein di San Paolo. Lo riferiscono i medici dello stessoparlando di ”disfunzione renale e cardiaca”.era stato operato un anno fa per un tumore al colon. Nei giorni scorsi il quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto che la leggenda del calcio non rispondeva alla chemioterapia. “Ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e cura di un’infezione respiratoria, Edson Arantes do Nascimento presenta una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache”, si legge nel bollettino. Visto il quadro clinico, le figlie di– Kely e Flavia – hanno ...