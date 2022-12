Orietta Berti onnipresente in tv | Maurizio Costanzo spiega il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Negli ultimi anniè costantemente in televisione: non solo in Rai, dove negli anni ha fatto non solo la cantante, ma anche l’opinionista e l’ospite speciale, ma anche su Canale 5, dove attualmente è impegnata al Grande Fratello Vip 7 nelle vesti di opinionista assieme a Sonia Bruganelli. In tanti si chiedono il perché di tanto successo a un’età non più giovane, dove la maggior parte degli artisti della sua generazione è già in pensione da tempo. Lo straordinario successo di: dalla Rai al Grande Fratello Vip 7, al contrario, è super richiesta. Are le ragioni di questo vero e proprio fenomeno televisivo è statodalle pagine del settimanale “Nuovo”, dove tiene una rubrica ...