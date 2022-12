Meloni non va a Porta a Porta | il premier annulla l' intervista con Vespa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Salta il Consiglio dei ministri (che sarà presieduto dal ministro delle Infrastrutture e viceMatteo Salvini) el'con Bruno. IlGiorgiaè "indisposta". Per questo motivo non andranno in onda nemmeno le sue dichiarazioni su Rai 1: il conduttore Brunoè stato costretto a rinviare tutto a domani, giovedì 22 dicembre, come si legge nel comunicato diffuso da Viale Mazzini. E il cambio di programma avviene proprio mentre sale alle stelle la tensione sulla manovra anche nella maggioranza, tra emendamenti, discussione in Parlamento contingentata, tempi strettissimi e il rischio di votare alla vigilia di Natale per evitare la tragica ipotesi ...

Corriere della Sera

era per nulla scontato, considerando che l'esecutivo di Giorgiasi è insediato solo a fine ottobre. " Ho visto tanta polemica " sulla tempistica dei lavori della commissione Bilancio ......Fiscale che hanno partecipato all'indagine sul temasono d'accordo . Legge di Bilancio 2023, nasce un nuovo bonus cultura fino a 1.000 euro: i requisiti La stessa premier Giorgiaaveva ... Meloni, salta l’agenda di oggi per «un’indisposizione» (ma non si escludono tensioni sulla manovra) Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Se non ci sarà una proroga, dal prossimo primo gennaio non sarà più possibile ricevere via mail in sms o su whatsapp la ricetta elettronica.