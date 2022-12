Le under della Nazionale giocheranno solo con il 3-5-2 e il 4-3-3 Gazzetta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ladello Sport questa mattina ha pubblicato un’importante novità per quando riguarda il futuro. Infatti, nell’immediato futuro, le nazionalidell’Italia dovranno seguire gli schemicentrale. La decisione arriva in seguito al maxi stage organizzato negli ultimi giorni a Coverciano dove ci saranno anche gli allenatore. Ricorda lache questa strada fu già tracciata da Sacchi a suo tempo, ma è la prima volta che questa idea viene messa in atto: ?Ci aveva pensato anche Arrigo Sacchi, a suo tempo: linee-guida uguali per tutti, tutte le nazionali pronte al ricambio immediato ove ce ne fosse bisogno. Ci pensa ora Roberto Mancini che coi suoi ragazzi, ...

IlNapolista

Capitanonazionale, con la Seleccion ha vinto pure una Coppa America (l'anno scorso), un mondiale20 (nel 2005) e un oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Con la nazionale maggiore le ......quest'annoprima prova nazionale Kinder Joy of moving di Spada organizzata dal Circolo RavennateSpada che si è svolta venerdì, sabato e domenica al Pala De Andrè: ben 1262 atleti... Le under della Nazionale giocheranno solo con il 3-5-2 e il 4-3-3 ... Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...RIETI - Calato il sipario sulla nona giornata del campionato Under 17 provinciale, facciamo il punto sui risultati grazie anche all'ausilio dei tecnici delle squadre coinvolte in ...