Ilary Blasi posta due selfie col chirurgo plastico E gli haters si scatenano | «Ti sei rovinata»

TGCOM

Si è scatenato un piccolo caso intorno a, che stavolta non ha nulla a che fare con lo storico ex Francesco Totti. Ogni mossa della celebre conduttrice è posta sotto la lente d'ingrandimento e uno scatto apparso nelle online ha ...Chi, in effetti, ha sorpreso un pò tutti, è Francesco Totti, che assieme alla exquest'anno salgono di tanto in graduatoria, in quanto il loro divorzio è stato catalogato come un evento ... Ilary Blasi, gli hater attaccano per le foto con il chirurgo ma... non è un chirurgo plastico Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il 2022 è stato un anno duro per Ilary Blasi. Nonostante una carriera televisiva sempre piena di soddisfazioni, quest’anno resterà nella sua vita come quello in cui la storica coppia con Francesco Tot ...