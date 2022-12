Il Napoli su Isco | può arrivare subito gratis

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilsi è mosso per, dalla Spagna arriva una clamorosa notizia di mercato sul calciatore che nei prossimi giorni si svincolerà dal Siviglia. FrancAlarcon Suarez, meglio noto a tutti come, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Siviglia e sarà libero di firmare con una nuova squadra a costo zero. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il suo entourage si sarebbe già mosso per trovare una nuova casa: tra i club a cui sarebbe stato proposto lo spagnolo anche il, secondo quanto riferito da TodoFichajes.com: “ Ildi Spalletti starebbe fiutando l’affare a zero”. Il portale di calcio spagnolo, ha riferito inoltre: “Il classe ’92 sarebbe seguito anche da Juventus, Aston Villa e Wolverhampton”. Per il, sarebbe ...

