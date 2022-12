Furgone in fiamme sull’A2 | illeso un imprenditore del Vallo di Diano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere stato un guasto al motore, la causa che ha portato all’incendio che ieri sera ha interessato unche trasportava generi alimentari per un negozio deldi. L’episodio è accaduto poco dopo le 20.30 sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, quando, ilche stava viaggiando in A2 è stato avvolto dalleche hanno costretto il conducente a scendere dal mezzo e allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Eboli, gli uomini dell’Anas e i caschi rossi. Sono stati i vigili del fuoco di Eboli infatti, a domare in poche ore, leche hanno distrutto l’autoveicolo. Fortunatamente però, l’automobilista è rimastomentre il mezzo è stato ...

TRENTO. Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di ieri, 20 dicembre, al Passo S. Pellegrino a causa di un furgone in fiamme. L'allarme è scattato verso le 16.30. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco volontari di Moena il mezzo era già stato avvolto dalle fiamme.