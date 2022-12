Fonseca | 'Dzeko come CR7 è difficile da gestire Ecco cosa ho sbagliato a Roma'

GianlucaDiMarzio.com

Il primo è stato, chiamato nell'agosto 2021 a sostituire Lukaku. Il bosniaco aveva ancora un anno di contratto con la società dei Friedkin, ma, complice la frattura connell'inverno ...In quel caso la Roma dispazzò via il Brescia di Fabio Grosso con un netto 3 - 0 , firmato da Smalling , Mancini ed Edin. Inoltre il match contro i granata, sarà il primo stagionale ... Fonseca: "Dzeko come Ronaldo, non era semplice da gestire. Il mio errore alla Roma Il cambio di modulo" Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma oggi al Lille, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato della sua avventura in giallorosso: Mourinho sarà il vostro CT"Leggo che è ...Questa sera torna in campo il Napoli per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Gli azzurri sfideranno al Maradona il Lille di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese ...