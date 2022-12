Ferrari 499P | conclusi i test di sviluppo 2022

Motorsport.com - IT

l circuito di Vallelunga ha ospitato l'ultimo test del 2022 per la, il prototipo con cui la Casa di Maranello affronterà dal 2023 il FIA WEC. Nel corso dei due giorni sul circuito romano la squadra si è focalizzata sul miglioramento dell'affidabilità ...Intanto, chi sarà a Vallelunga potrà vedere da vicino lae farsi una idea di cosa sarà il WEC del 2023. WEC | Ultimo test per la Ferrari 499P, 16.000km percorsi nel 2022 A Vallelunga la Hypercar del Cavallino Rampante ha portato a termine il programma di prove per quest'anno, che dopo il debutto l'ha vista svolgere anche i test endurance ad Aragon. La tabella di marci ...L'hypercar del Cavallino ha girato a Vallelunga per l'ultima fase dei collaudi prima di lanciare l'assalto al WEC nel 2023 ...