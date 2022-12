Fantaghirò | programmazione completa in TV a Natale 2022

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non ci sono vacanze invernali senza, e così anche ail ciclo fantasy torna in TV. Sarà come sempre Mediaset a trasmettere le cinque miniserie, anche se lo farà in orari poco “comodi”. Dallascopriamo infatti che anche quest’anno la saga verrà trasmessa di notte.1: tra il 22 e il 23 dicembre alle 2:40 su Canale 52: tra il 24 e il 25 dicembre all’1:50 su Canale 53: tra il 26 e il 27 dicembre alle 2:40 su Canale 54: tra il 28 e il 29 dicembre alle 2:40 su Canale 55: tra il 30 e il 31 dicembre all’1:50 su Canale 5 Niente paura, però: per chi non vuole fare le ore piccole,è già ...