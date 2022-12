Civitavecchia | abbandonano rifiuti ingombranti a due passi dall’Ecocentro | multa salta per due zozzoni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– Dovevano disfarsi di un forno a incasso e di un piano cottura: potevano farlo gratis all’Ecocentro, hanno scelto di farlo al carissimo prezzo di 600 euro. A tanto ammonta infatti la contravvenzione per chi, come due incauti cittadini, si rende colpevole dell’odioso fenomeno dell’abbandono di. I due sono stati immortalati dalle fototrappole, fortemente volute dal Sindaco Ernesto Tedesco: dopo una breve attività di indagine della Polizia locale, sono statiti. “Esprimo soddisfazione per vedere puniti comportamenti simili, – commenta il Vicesindaco, Manuel Magliani – che danneggiano l’intera comunità. Resto tuttavia esterrefatto di come vi sia chi rischia unasalata, o sanzioni ancora peggiori, per disfarsi dio vecchi elettrodomestici, quando potrebbe ...