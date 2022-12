Chainsaw Man affronterà ancora il Diavolo dell’Eternità

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La seconda parte diMan continua a vedere il ritorno di tanti vecchi personaggi, spesso in nuove vesti. Ora, Denji e Asa sono bloccati in un acquario infinito; è opera del? Denji e Asa, il vecchio e la nuova protagonista diMan, stanno avendo un appuntamento all’acquario, che si sta rivelando un fiasco imbarazzante. Le abilità sociali della ragazza riescono ad essere più fallate persino di quelle di Denji, nonostante l’infanzia di quest’ultimo. Il supplizio viene interrotto dall’improvvisa distorsione spaziale dell’acquario, che non ha più una fine. Denji riconosce subito la corrispondenza con ciò che gli accadde all’hotel: tutto fa pensare che illo abbia di nuovo intrappolato. Insieme a lui e ad Asa, sono bloccati ...