CdS – L’Inter tenta un altro blitz | fuga per Alcaraz

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 2022-12-21 19:57:50 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: MILANO – La verità è che arrivare per primi, scoprire un talento anticipando gli altri club, ormai non è più sufficiente. Devi anche avere la possibilità di investire, di rischiare, altrimenti quel treno passa, ci sale qualcun, e se quel talento poi di concretizza il prezzo si alza, magari schizza alle stelle, oppure il giocatore diventa irraggiungibile perché nel frattempo è finito in una big. Volendo, alè appena capitato con Alan Matturro, difensore mancino, appena 18enne, di passaporto uruguayano. Il club nerazzurro ci aveva messo le mani, forte di relazioni più che positive di diversi osservatori. Al momento di chiudere, però, le casse di viale Liberazione non avevano a disposizione i 4 milioni che chiedeva il ...