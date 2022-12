Carol Maltesi | così il killer l' ha uccisa e fatta a pezzi dopo la telefonata dell' ex Lo psichiatra | ' La voleva tutta per sé'

Corriere

L'ha uccisa perché non voleva perdere la sua ragazza,, 26 anni, che lui amava come fosse un oggetto di sua proprietà che non poteva richiare di perdere. Quando la vittima ha ricevuto una telefonata dal suo ex, che le parlava della ...'Era innamorato diin modo infantile, come un dodicenne. Davide Fontana aveva paura di perderla'. La mattina del femminicidio - choc, l'11 gennaio scorso, quando 'ha ricevuto dall'ex compagno veronese la telefonata in cui lei parlava della possibilità di trasferirsi', quella conversazione 'potrebbe essere entrata in Fontana come una lama in quella ... Omicidio Carol Maltesi, gli psichiatri in aula: «L’ex la chiamò da Verona, quella fu una lama per l’assassino» "Potrebbe essere entrata in Fontana come una lama in quella parte vulnerabile di lui in cui si stava concentrando sui loro progetti futuri", gli psichiatri in aula "Era innamorato di Carol in modo inf ...“Era innamorato di Carol in modo infantile, come un dodicenne”: a dirlo sono stati gli psichiatri della difesa di Davide Fontana durante ...