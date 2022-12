Caro Porro | caccia al tesoro | libro non esposto | va chiesto al commesso

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Buongiorno Nicola, sono sempre la libraia di Lecco; stamattina ho dato una sgridata alla libreria importante qui di Lecco, perché non aveva in vetrina il tuo. Dall’alto della mia veneranda età gli ho intimato di esporre ilimmediatamente, che nella pausa del mezzogiorno sarei andata a controllare. Mi ha detto che lo fa subito, quindi illo trovate anche da loro: Cattaneo Libreria Mondadori. Saluti Buongiorno, sabato partecipavo ad una Lectio Magistralis di Teologia nell’Arte, all’auditorio San Fedele (Gesuiti) in via Hoepli, nell’intervallo sono andato nella ”famosa” libreria accanto, nell’intenzione di prendere alcune copie del tuoIl Padreterno è liberale, già comprato su Amazon, già mezzo letto, già regalato a mia sorella cattolica praticante! Il ...