Cambia la 18App per gli studenti | arrivano due carte

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nelle more del cantiere sulla manovra si va definendo anche la modifica del cosiddetto bonus diciottenni, la dazione di 500 euro per i neomaggiorenni introdotto dal governo Renzi. Uno strumento su cui, nel corso degli anni, era maturata una nutrita casistica di irregolarità e distorsioni nell'impiego. Dunque, cambierà. E si va verso una doppia carta. Una Carta Cultura e una Carta Merito, tutte e due dell'ammontare di 500 euro. La prima si rivolgerà ai diciottenni con un Isee di massimo 35mila euro. La seconda, invece, sarà legata al rendimento scolastico. La può ottenere chi raggiunge il fatidico 100/100 alla maturità. Ed è cumulabile con la prima. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, ha illustrato il prossimo passo: «Il Ministro Sangiuliano convocherà un tavolo ai primi di gennaio per un nuovo regolamento coinvolgendo tutte le associazioni di ...

